Mette Frederiksen forventer svar om prisloft på energi i oktober

Når EU-landenes stats- og regeringschefer om 14 dage samles i Bruxelles til et formelt EU-topmøde, vil der måske komme nye beslutninger, der skal afhjælpe energikrisen.

Det er i hvert fald forventningen hos statsminister Mette Frederiksen (S), som fredag deltog i et uformelt EU-topmøde i Prag.

- Vi har et møde om 14 dage, og der forventer jeg, at der kan træffes beslutninger. Målet er jo at få prisen ned. Både på el og gas for det er på begge områder, at danske og europæiske forbrugere er pressede, siger Mette Frederiksen.

Det var på forhånd ventet, at det uformelle topmøde fredag i Prag kun skulle være en forberedelse til det formelle topmøde i Bruxelles. EU-landene har længe været uenige om at indførelsen af prislofter på gas. Derfor har EU-Kommissionen brug for at vejre stemningen, inden man kommer med et konkret udspil til prislofter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har haft nogle meget interessante diskussioner, og nu skal EU-Kommissionen arbejde, inden vi mødes igen om to uger i Bruxelles, siger Mette Frederiksen.

Den danske statsminister signalerede fredag åbenhed over for at diskutere et prisloft. Men ideen er formentlig ikke regeringens foretrukne løsning på energikrisen.

Ligesom Tyskland og Holland er Danmark blandt de lande, der frygter enten en stor økonomisk regning eller problemer for forsyningssikkerheden, hvis der indføres prislofter.

Nu er spørgsmålet, om EU-Kommissionen vil fremlægge et konkret udspil inden topmødet. Hvis det sker, vil der underforstået være lagt op til, at stats- og regeringslederne på selve EU-topmødet skal træffe en hel konkret beslutning om et prisloft.

Det kan dog være en svær øvelse at dykke ned i de komplicerede detaljer i energimarkedet på et sent nattemøde med 27 stats- og regeringschefer.

Samtidig er flere lande skeptiske over for de modeller, som hidtil har været i spil.

Derfor ønsker nogle lande at holde sig mere i retning af en hensigtserklæring på topmødet og så lade EU-Kommissionen vente med at spille ud med et konkret forslag til efter topmødet. Det vil give mere tid til at en grundig behandling. Og mindre offentlighed om eventuelle indvendinger.

- Der skal arbejdes videre nu på baggrund af den drøftelse, der har været i dag. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi kan tage de næste skridt, når vi mødes i Bruxelles om 14 dage, siger Mette Frederiksen.

Hun ønsker ikke at gå ind i spørgsmålet om, hvorvidt Danmark helst ser, at EU-Kommissionen venter med at spille ud til efter EU-topmødet i slutningen af oktober.

- Det må afhænge af, hvordan arbejdet fortsætte herfra, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/