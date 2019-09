Mette Frederiksen før klimatopmøde: Vi har taget førertrøjen

Verdens ledere mødes mandag for første gang siden indgåelsen af Parisaftalen for at diskutere klima.

- Alle taler om Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har svært ved at fjerne smilet forud for FN's klimatopmøde mandag i New York.

Her har hun sammen med en lang række af verdens øvrige stats- og regeringschefer fået til opgave at forklare, hvordan de vil øge indsatsen for at begrænse den globale opvarmning.

Mette Frederiksen får taletid ved topmødet, og hun har mulighed for at nævne regeringens mål om at sænke Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

- Nogen skal tage førertrøjen. Nogen skal gå foran. Det er Danmark, der gør det nu, mener statsministeren.

FN's generalsekretær, António Guterres, har bedt landene om at komme til mødet med konkrete klimaplaner - "ikke taler".

Mødet finder sted, inden at landene senest næste år skal indsende nye og helst skærpede klimamål ifølge Parisaftalen.

Som det ser ud nu, har verden kurs mod en opvarmning på godt tre grader. Målsætningen i klimaaftalen fra Paris er 1,5-2 grader.

- Guterres' tilgang til mødet er, at vi har vedtaget Parisaftalen, og nu skal vi handle. Jeg tror, at mødet presser os alle sammen til at tage de næste skridt - i hvert fald dem, der gerne vil klimaet det godt, siger Mette Frederiksen.

Klimatopmødet går officielt i gang klokken 16 dansk tid. Mette Frederiksen ventes at gå på talerstolen omkring klokken 18 dansk tid.

Også Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, den franske præsident, Emmanuel Macron, og Indiens premierminister, Narendra Modi, skal tale på mødet.

Flere prominente navne holder sig dog væk. Det gælder eksempelvis den amerikanske præsident, Donald Trump.

/ritzau/