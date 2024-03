Mette Frederiksen mener Europa står over for mere dyster æra

- Vi står ved begyndelsen af en ny æra. Jeg tror ikke, at vi vender tilbage til det Europa, der var, før Ukraine blev angrebet.

Sådan lyder det dystre budskab fra statsminister Mette Frederiksen (S) efter afslutningen på EU-topmødet i Bruxelles.

Mens EU-landenes ledere torsdag og fredag diskuterede oprustning i Europa, gennemførte Rusland et af de største angreb efter invasionen af Ukraine.

Samtidig begyndte Vladimir Putins talsmand overraskende at bruge ordet "krig" om situationen i Ukraine. Hidtil har Rusland kun ville betegne konflikten som en "særlig militær operation".

Europæerne bør indstille sig på, at de kommende år vil rumme et mere dystert historisk kapitel, mener Mette Frederiksen:

- Jeg har selv en stærkere og stærkere fornemmelse af, at dem af os, der ikke er helt unge, vi har fået nogle af de bedste årtier i de 30 år, der er gået. Med Jugoslavien som et utroligt mørkt kapitel undervejs.

- Ellers har det for de fleste europæere været 30 år med konstant fremgang, flere muligheder og mere velstand.

- Men med alt det, vi hører fra russisk side, så vil vi skulle omlægge vores politiske arbejde mere i retning af sikkerheds- og forsvarspolitik, siger Mette Frederiksen.

Konklusionen kan måske lyde indlysende og tilforladelig efter mange måneder med politiske diskussioner om oprustning af det danske forsvar for at leve op til Nato-målsætningen.

Og løbende arbejde med sikre mere ammunition til Ukraine.

Men rækkevidden er langt større, og det vil gribe ind i europæernes liv på måder, som mange endnu ikke helt har erkendt, mener Mette Frederiksen.

- Det har fangearme ud i meget mere end det havde tidligere. Det handler også om teknologi, grøn omstilling og energi.

- Det kommer til at kræve meget store og svære politiske beslutninger. Jeg er ikke sikker på, at vi allesammen i Europa har en klar fornemmelse af, hvad vi står over for, siger Mette Frederiksen.

Hun vakte opsigt med en lignende melding tidligere på ugen, hvor hun koblede krig og arbejdstid sammen.

Det skete i lyset af Ruslands intense krigsøkonomi, der lige nu formår at producere mere krigsmateriel, end det økonomisk og demografisk langt større Vesten.

- Jeg er ikke sikker på, at alle skal gå hjem klokken 16 fra samlebåndet, nåede statsministeren tirsdag formiddag at sige i en debat i Landstingssalen, inden debatten om arbejdsugen på 37 timer var i gang.

Mens nogle danskere ønsker lavere arbejdstid, er Mette Frederiksen til gengæld alvorligt bekymret for, at Europa vil falde bagud på flere fronter, hvis ikke man tager hårdere fat.

Det økonomiske og teknologiske centrum kan i de kommende årtier rykke fra USA og Europa til Asien, mens Afrika demografisk vil sætte Europa i skyggen.

Og ser man på granat-kapløbet i Ukraine er tallene lige så klare, som de er nedslående for Vesten.

Selv om den russiske økonomi er mindre end Frankrigs, så formår Rusland ifølge CNN at producere tre millioner granater om året, mens USA og Europa kun kan levere 1,2 millioner til Ukraine.

- Jeg har en meget klar fornemmelse af, at russerne ved, hvad de står over for. Min egen fornemmelse er, at de ikke kommer til at stoppe ved Ukraine.

- Min appel til os alle sammen er, at vi bruger tid og energi på at være til stede i den analyse af, hvad vi står over for.

- Jeg tror, at det kommer til at kræve meget af os alle sammen, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/