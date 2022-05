Mette Frederiksen støtter Ørsted i at trodse Putins rubelkrav

Energiselskabet Ørsted har opbakning fra den danske statsminister i opgøret om russisk gas. Det fastslår statsminister Mette Frederiksen (S) på vej ind til et ekstraordinært EU-topmøde i Bruxelles mandag.

Selv om det kan ramme forsyningen af gas til Danmark, så gør Ørsted ret i at nægte Putins krav om betaling i rubler, siger Mette Frederiksen.

- Vi bakker Ørsted op. Det er et uacceptabelt krav fra russisk side, at der skal betales i rubler. Det er en del af den måde, Rusland udfordrer os allesammen på. Så vi bakker Ørsted op i deres beslutning. Og også i de ord, der er faldet i dag, siger Mette Frederiksen.

Mandag meddelte Ørsted, at selskabet ikke vil skifte mening og betale med rubler for gas fra det russiske energiselskab Gazprom.

I stedet har Ørsted ved at fylde lagrene i Danmark og Tyskland forberedt sig på en situation, hvor Gazprom lukker for gashanerne. Samtidig vurderer Ørsted, at det bliver muligt at købe gas på det europæiske marked i stedet.

Det fortæller Ørsted i en pressemeddelelse mandag.

Efter Gazprom rejste kravet om betaling for gas i rubler, fik Ørsted en deadline for et svar til udgangen af maj. Det vil sige tirsdag - men Ørsted har besluttet sig.

- Derfor er der en risiko for, at Gazprom Export stopper med at levere gas til Ørsted, skriver det danske energiselskab i sin pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen erkender, at det kan blive en svær situation for Danmark, hvis Rusland lukker for gassen. Men det er det rigtige at gøre, mener hun.

- Vi har sagt fra starten, at vi ønsker at lægge et pres på Rusland, og derfor bakker vi Ørsted op i den her beslutning, siger Mette Frederiksen.

I de seneste uger har energiselskaber i andre lande arbejdet på at betale i euro eller dollars og derefter lade Rusland omveksle til rubler. Det er nemlig ikke i strid med EU's sanktioner. Men den vej vil Danmark ikke gå.

- Den danske regerings holdning er klar, og det er klart mit indtryk, at der er opbakning fra hele Folketinget. Vi ønsker ikke at lege med i de lege, som Kreml foretager sig på dette område. Derfor bakker vi Ørsted op, siger Mette Frederiksen.

Den gas, som Gazprom leverer til Danmark, kommer gennem et netværk af gasledninger i Europa. Derfor er der flere andre aftagere af gas fra Gazprom, der ligger mellem Rusland og Danmark.

Hvis nogle af de andre aftagere i netværket vil sælge gas til Danmark, kan Gazprom dermed ikke stille sig i vejen for det.

Selv om Ørsted måske skal finde nye leverandører til gassen til Danmark, forventer selskabet ikke, at der vil være nogen mærkbar omkostning ved skiftet af leverandør.

/ritzau/