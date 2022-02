Mette Frederiksen vil fortsætte samarbejde mod terror i Afrika

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker en fortsat indsats mod terror i Sahel, selv om både Danmark og senest Frankrig har måttet trække sig ud af Mali. Det siger hun forud for EU-Afrika topmøde i Bruxelles.

- Der er enighed på både den europæiske og afrikanske side om, at vi ikke kan fortsætte det militære engagement i Mali. Det er meget bedrøveligt. Risikoen for terrorisme er meget tilstedeværende, og vi har en lokalbefolkning, som vi har interesse i at beskytte. Men det er ikke muligt på grund af det lokale styre, siger Mette Frederiksen.

I Mali har et militærstyre taget magten og udskudt lokale valg. Samtidig har man gjort det klart, at danske og franske soldater ikke er velkomne i landet. Dermed har Frankrig og Danmark måttet afbryde den indsats, som ellers skulle være med til at skabe sikkerhed ikke blot i Mali, men også i Europa.

- Det vi er enige om nu både på afrikansk og europæisk side, er at arbejde videre med, hvordan vi kan fortsætte den nødvendige internationale indsats mod terrorisme, siger Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun er afviser ikke, at det kan betyde danske soldater et andet sted i Sahel-regionen.

- Det er for tidligt at sige. Det mandat, som Folketinget har givet, handler specifikt om operationen i Mali. Men Danmark har i en længere periode været engageret i kampen mod terrorisme også på afrikansk jord, og det vil vi som udgangspunkt også gerne være fremadrettet.

- Hvordan det præcis kommer til at se ud er for tidligt at sige endnu, siger Mette Frederiksen.

Hun ønsker ikke at gå ind i spekulationer om, hvorvidt den danske og franske exit fra Mali kan øge risikoen for terror på europæiske jord. Netop risikoen for terror var en af begrundelserne for at Danmark skulle gå ind i Mali.

- Det er vigtigt at sige, at vi er blevet bedt om at komme, og efterfølgende er vi blevet bedt om ikke at være der. Vi har fra dansk side et ønske om at være til stede i Sahel og Vestafrika, fordi der er så store problemer med terrorisme.

- Det er både et problem lokalt, men også i forhold til Europa. Og der kan potentielt også opstå nye migrantstrømme. Så derfor bør vi også af hensyn til dansk sikkerhed have et fortsat engagement i Afrika og Vestafrika.

- Hvordan det præcist ser ud og kommer til at se ud er noget, vi både skal diskutere hjemme i Folketinget og med vores europæiske og afrikanske partnere, siger Mette Frederiksen.

Ifølge Mette Frederiksen er Udenrigsministeriet desuden i gang med at vurdere, hvad man skal gøre med den udviklingsbistand, som er målrettet Mali og andre lande i området.

- Det er klart, at det er noget, der løbende skal overvejes, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/