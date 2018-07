Mexicanere stemmer efter historisk blodig valgkamp

Det er ekstremt farligt at engagere sig i politik i Mexico, hvor 122 politikere er dræbt siden september.

Søndag går Mexico til valg for at vælge landets næste præsident. En kulmination på en valgkamp, der har været den blodigste i landet i to årtier.

122 politikere er blevet dræbt siden september sidste år, da udvælgelsen af kandidater til valget begyndte.

De fleste af de dræbte har været lokalpolitikere, viser tal fra analyseinstituttet Etellekt. Af dem var mindst 40 kandidater eller kandidathåb.

De mange dræbte politikere viser de enorme udfordringer med dødelig vold og udbredt korruption, som Mexico står over for.

Sidste år satte Mexico en tragisk rekord med omkring 29.000 dræbte - det højeste antal, siden man for 21 år siden begyndte at registrere drab.

De emner er højt på dagsordenen ved søndagens valg, hvor mexicanerne skal vælge både en ny præsident og tusindvis af repræsentanter til poster på statsligt, føderalt og kommunalt plan.

Meningsmålingerne peger på, at Mexicos næste præsident bliver den venstreorienterede Andres Manuel Lopez Obrador, som er tidligere borgmester i Mexico City, og som har forsøgt at blive præsident i 12 år.

Hans popularitet er vokset støt i takt med vreden blandt Mexicos 90 millioner vælgere over de traditionelle partier og ikke mindst den omfattende kriminalitet og korruption.

Den nuværende præsident, Enrique Peña Nieto, genopstiller efter korruptionsanklager ikke for sit parti, PRI (Institutional Revolutionary Party).

Og parties nye præsidentkandidat, Jose Antonio Meade, har ikke fået stor opbakning i valgkampen.

Ricardo Anaya er anden kandidat til præsidentposten for en venstre-højre koalitionen PAN (National Action Party).

Sidste kandidat er den uafhængige Jaime "El Bronco" Rodriguez.

Valgresultaterne efter søndagens valg ventes at tikke ind tidligt mandag morgen dansk tid.

/ritzau/AP