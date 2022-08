Mexicansk pilot mister jobbet for at filme nærved-ulykke

En pilot fra det mexicanske luftfartsselskab Volaris er fyret, fordi hun filmede to af selskabets fly, som var tæt på at støde sammen i den internationale lufthavn i Mexico City.

Afskedigelsen begrundes med, at piloten, Libertad Salmeron, benyttede sin telefon på et tidspunkt, hvor det ikke er tilladt.

I lighed med de fleste andre flyselskaber har Volaris en regel om, at dets piloter ikke må benytte deres mobiltelefoner eller foretage sig noget uvæsentligt, der kan distrahere, når flyet befinder sig i en højde under 10.000 fod eller cirka tre kilometer.

Den såkaldte Sterile Cockpit Rule, som reglen hedder, blev indført i USA i 1981 på baggrund af en flyulykke ifølge branchemediet Check-in.dk.

- Det betyder, at det for piloterne ikke er tilladt at småsnakke, spise eller drikke under start og landing - og slet ikke at optage videoer eller tage billeder. Den fulde opmærksomhed skal være rettet på flyvningen, har Check-in.dk tidligere skrevet i forbindelse med en tilsvarende sag som den i Mexico.

/ritzau/Reuters