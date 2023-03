Mexicansk politi anholder fem for dødelig brand på migrantcenter

Mexicansk politi har anholdt fem personer for deres påståede rolle i en brand på et detentionscenter for migranter, hvor 39 personer mistede livet.

Det oplyser mexicanske myndigheder torsdag.

Der var på forhånd blevet udstedt seks arrestordrer. Det er tre immigrationsagenter, to ansatte i et privat sikkerhedsfirma og den person, der startede branden, der er blevet udstedt arrestordrer mod.

Det oplyser Sara Irene Herrerias, der er leder for menneskerettighedsafdelingen hos den mexicanske statsanklager.

Hun oplyser ikke, hvem af de seks der er udstedt en arrestordre mod, som ikke er blevet anholdt.

Et privat sikkerhedsfirma, der hedder Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV, var ansvarlig for at håndtere sikkerheden på migrantcenteret.

Da myndighederne onsdag begyndte at undersøge firmaet, fandt de en række uregelmæssigheder, siger Mexicos sikkerhedsminister, Rosa Icela Rodriguez.

Mexicos migrationsmyndigheder er siden blevet bedt om at annullere sin kontrakt med firmaet.

Sikkerhedsministeren sagde onsdag, at anklagere efterforsker otte personer, der kan være involveret i hændelsen. Blandt dem er statslige og føderale ansatte.

Videoer af hændelsen viser ifølge Mexicos indenrigsminister mænd, der sparker til tremmerne på en låst celle, mens den fyldes med røg. Den viser også adskillige uniformerede personer gå forbi cellen uden at forsøge at åbne den.

Myndighederne siger, at de mener, at branden blev startet, da migranter satte ild til en madras som en form for protest mod, at de skulle deporteres.

Det var mandlige migranter fra El Salvador, Guatemala, Honduras og Colombia, der mistede livet i branden.

Branden er en af de mest dødelige i Mexico i årevis. Den er sket på et tidspunkt, hvor USA og Mexico melder om, at et rekordstort antal migranter forsøger at krydse grænsen.

/ritzau/