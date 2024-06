Mexicansk by sætter præsidentvalg på pause efter drab ved valgsted

Afstemningen ved det mexicanske præsidentvalg er blevet sat på pause i byen Coyomeapan, efter at mindst en person er blevet dræbt ved et valgsted.

Det oplyser valgmyndighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Coyomeapan er en lille by med knap 15.000 indbyggere, som ligger i delstaten Puebla i den sydøstlige del af landet.

Der er endnu ingen melding om mulige gerningspersoner eller motiv.

Flere steder har man allerede besluttet sig for at sætte valget på pause, på grund af den omfattende vold som landets narkokarteller står bag.

Det er senest sket i kommunerne Pantelho og Chicomuselo, som begge ligger i delstaten Chiapas.

Chiapas er Mexicos sydligste delstat og grænser op til Guatemala.

Beslutningen er blevet taget efter en valgkamp, som har været særligt blodig. Ifølge Reuters har 38 kandidater indtil videre mistet livet.

Som følge heraf er der blevet skruet gevaldigt op for sikkerheden under søndagens valghandling. 27.000 soldater og medlemmer af Mexicos hjemmeværn er således sendt på gaden.

Landets præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, som er forhindret i at stille op til en anden periode på grund af Mexicos forfatning, har lovet mexicanerne, at de får mulighed for at stemme "på rolig og sikker vis og uden frygt".

Alligevel meldte valgmyndighederne i Pantelho og Chicomuselo lørdag ud, at valgstederne slet ikke vil blive etableret i kommunerne.

I Chicomuselo stak ukendte gerningsmænd fredag ild til en række valgdokumenter.

Kommunens hovedby af samme navn er centrum for en voldsom krig mellem to konkurrerende karteller, og for bare et par uger siden dukkede 11 lig pludselig op i byen.

I Pantelho har valgmyndighederne sagt, at det slet ikke er muligt at oplære valgtilforordnede, fordi der konstant er væbnede kartelmedlemmer til stede.

/ritzau/