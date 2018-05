Mexicansk spidskandidat vil diskutere legalisering af stoffer

Der er enorme problemer med narkorelateret kriminalitet i Mexico, hvor 200.000 er dræbt siden 2006.

Favoritten til at vinde det mexicanske præsidentvalg 1. juli lufter nu muligheden for at legalisere stoffer i det narkoplagede land.

- Legalisering af stoffer er et emne, som vi må diskutere.

- Hvorfor ikke snakke om det? Og hvorfor ikke - hvis det er det bedste for landet - godkende det og implementere det, lyder det fra den venstreorienterede spidskandidat Andres Manuel Lopez Obrador.

Udmeldingen kommer under et debatmøde, hvor også rivalerne Ricardo Anaya og Jose Antonio Meade er til stede.

Obrador, der er tidligere borgmester i Mexico City, fører lige nu i meningsmålingerne forud for præsidentvalget om knap to måneder.

Mexico er ramt af enorme problemer med narkokriminalitet.

Volden i landet er eksploderet siden 2006, hvor regeringen indsatte militæret for at bekæmpe Mexicos magtfulde narkokarteller.

Siden dengang har Mexico registreret 200.000 mord i landet. Heraf rekordmange 25.000 i løbet af sidste år.

/ritzau/AFP