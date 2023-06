Mexicansk udenrigsminister går af i håb om præsidentpost

Mexicos udenrigsminister, Marcelo Ebrard, har tirsdag meddelt, at han vil trække sig fra posten for i stedet at blive præsidentkandidat.

- Jeg har besluttet at indgive min opsigelse fra udenrigsministeriet mandag 12. juni, siger han på en pressekonference.

Marcelo Ebrard anses som en af favoritterne til at efterfølge den nuværende præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, som leder af det regerende parti, Morena.

Den seneste måling giver dog borgmesteren i Mexico City, Claudia Sheinbaum, et lille forspring.

Artiklen fortsætter under annoncen

Morena er storfavorit til at vinde det kommende præsidentvalg i 2024.

I Mexico må en præsident kun vælges én gang til en seksårig embedsperiode.

/ritzau/Reuters