Mexico finder lig viklet ind i omstridt barriere på grænsen til USA

Myndighederne har fundet liget af en person viklet ind i en omdiskuteret vandbarriere bestående af bøjer på floden Rio Grande mellem Mexico og USA.

Det oplyser det mexicanske udenrigsministerium onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rio Grande bliver hyppigt brugt af migranter fra Mellem- og Sydamerika, der rejser med ønsket om et bedre liv i USA via Mexico og gennem delstaten Texas.

Som resultat installerede myndighederne i Texas barrieren i sidste måned for at afskrække migranter fra at tage den farefulde rejse.

- Vi er bekymret for de konsekvenser, delstatens politikker har for migranters menneskerettigheder og personlige sikkerhed, lyder det i en udtalelse fra det mexicanske udenrigsministerium ifølge Reuters.

Delstatsregeringen i Texas er ikke vendt tilbage på en forespørgsel fra Reuters om en kommentar.

Det amerikanske justitsministerium lagde i sidste måned sag an mod Texas og anklagede delstaten for med barrieren at sætte søfarten, den offentlige sikkerhed og humanitære forhold på spil.

Tirsdag opfordrede 60 organisationer i et brev lovgiverne i Texas til at sætte en stopper for deres "voldelige grænsestrategier" og fjerne bøjerne på Rio Grande.

Det er delstatsregeringens plan at udbygge den flydende barriere til at strække sig over omkring 305 meter.

Bøjerne er forbundet og forankret i bunden af floden i området ved Eagle Pass, hvor 270.000 migranter ifølge mediet BBC det seneste år er blevet tilbageholdt.

- Vi kigger altid på de mest effektive strategier til at sikre grænsen, sagde guvernøren i Texas, Greg Abbott, tilbage i juni.

Flere har kaldt barrieren for intet andet end et spil for galleriet.

- Det er rent teater. Det er mindre end et fartbump, men det ser godt ud på kameraerne, har Adam Isacson, en migrations- og grænseekspert i ngo'en Washington Office on Latin America, der arbejder for at fremme menneskerettigheder i Latinamerika og Caribien, sagt til BBC.

/ritzau/