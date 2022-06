Mexico forbyder salg af elektroniske cigaretter

Det er i strid med sandheden at påstå, at vaping er et sikkert alternativ til tobaksrøg, siger præsident.

Mexico har tirsdag forbudt salg af elektroniske cigaretter, der bliver markedsført som et alternativ til traditionelle cigaretter.

Ifølge præsident Andres Manuel Lopez Obrador er det i strid med sandheden at hævde, at e-cigaretter, der også kaldes vapors, er et sikkert alternativ til at inhalere tobaksrøg.

- Vapors er også sundhedsskadelige, sagde præsidenten, da han tirsdag underskrev et dekret om forbuddet.

Det faldt sammen med den årlige World No Tobacco Day, hvor der er fokus på farerne ved at bruge tobak.

Artiklen fortsætter under annoncen

For at illustrere, hvordan producenter forsøger at gøre e-cigaretter tillokkende for børn og unge, fremviste præsidenten en lyserød e-cigaret.

- Se farven, se designet, sagde Lopez Obrador.

Ligeledes tirsdag indførte myndigheder i hovedstaden Mexico City et forbud mod alle former for rygning på byens centrale plads, el Zocalo, samt det omkringliggende område.

Bystyret begrunder tiltaget med, at det skal øge bevidstheden om det sundhedsskadelige ved rygning.

Rygning har i mere end et årti været forbudt i Mexico i offentlige kontorer og bygninger, i butikker, barer og restauranter. Der er undtagelser for visse underholdningssteder.

Kongressen ventes også at drøfte et forslag om at udvide rygeforbuddet til strande, stadioner og udendørsarrangementer.

I oktober indførte Mexico forbud mod import og eksport af e-cigaretter og beholdere med væske til opfyldning.

Men butikker er fortsat med at sælge ud af deres lagerbeholdninger.

E-cigaretter indeholder en væske, der typisk indeholder nikotin og andre kemikalier. Ved opvarmning dannes der partikler fra væsken, som brugeren inhalerer på samme måde som en cigaret.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser e-cigaretter for at være skadelige. Over 30 lande har ifølge WHO forbudt salg af de elektroniske rygeapparater

/ritzau/AFP