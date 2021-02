Mexico godkender russisk vaccine mod covid-19

Efter positiv analyse i medicinsk tidsskrift af den russiske Sputnik V-vaccine giver Mexico den grønt lys.

Tirsdag har været en opløftende dag for firmaet bag den russiske Sputnik V-vaccine mod covid-19.

Først publicerede det velrenommerede medicinske tidsskrift The Lancet en analyse, der viser, at vaccinen har en høj effektivitet på over 90 procent, og efterfølgende har vaccinen opnået godkendelse i endnu et land.

Lægemiddelstyrelsen i Mexico har således tirsdag lokal tid givet vaccinen en betinget godkendelse, så den kan anvendes til nødbrug.

Det oplyser vicesundhedsminister Hugo López-Gatell på et pressemøde i Mexico City natten til onsdag dansk tid.

Sidste år udtrykte flere skepsis over for vaccinen, der er opkaldt efter Sovjetunionens berømte satellit, fordi den blev godkendt i Rusland, inden de kliniske forsøg var afsluttet.

Mexico er med over 1,8 millioner bekræftede smittetilfælde og næsten 160.000 dødsfald et af de lande, som pandemien har ramt hårdest.

I sidste uge aftalte Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, med sin russiske kollega, Vladimir Putin, at Rusland skal forsyne Mexico med foreløbigt 24 millioner doser af Sputnik V.

Mexico indledte den 24. december den store opgave med at få vaccineret befolkningen på over 126 millioner mennesker.

Indtil videre har landet kun brugt en vaccine udviklet af det amerikanske Pfizer i samarbejde med den tyske partner BioNTech.

Mexicos lægemiddelstyrelse har også sagt god for en vaccine udviklet af AstraZeneca og Oxford Universitet. Sammen med Argentina har Mexico indgået en aftale om at producere vaccinen.

Sputnik V-vaccinen er godkendt i en række tidligere sovjetrepublikker samt i lande som Venezuela og Iran, der regnes blandt Ruslands allierede. Også Sydkorea, Algeriet, Tunesien og Pakistan har blåstemplet vaccinen.

/ritzau/AFP