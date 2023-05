Mexico hæver alarmniveauet for farlig vulkan

Mexicanske myndigheder hævede søndag alarmniveauet for vulkanen Popocatépetl til gult, alt imens den spyede røg, aske og lava op i himlen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vulkanen i det centrale Mexico bliver betragtet som en af de farligste i verden, fordi omtrent 25 millioner mennesker bor inden for en radius af 100 kilometer.

Det gule alarmniveau er skridtet før rød, der udløser påtvungen evakuering.

Selv er det gule alarmniveau udløst som følge af et mellem til højt aktivitetsniveau med "eksplosioner af voksende intensitet, der udstøder glødende fragmenter", skriver AFP.

Beboere bør derfor udvise årvågenhed og forberede sig på en mulig evakuering.

Lørdag måtte to mexicanske lufthavne midlertidigt standse flyvninger på grund af nedfaldende aske.

Det skete blandt andet i lufthavnen Benito Juarez, der var lukket i flere timer.

- Efter at have fjernet den vulkanske aske ... Har vi genoptaget flyvninger, skrev lufthavnen på det sociale medie Twitter ifølge Reuters efter.

Popocatépetl omtrent 72 kilometer sydøst for hovedstaden Mexico City ligger på grænsen mellem delstaterne Morelos, Mexico og Puebla.

I slutningen af april blev en kamp mellem Club Puebla og Club Tijuana i den bedste mexicanske fodboldliga udsat på grund af nedfaldende aske.

Ifølge koordinator for civil beskyttelse Laura Velazquez betyder det hævede alarmniveau en øget risiko for udspyende lava samt "betydelige eksplosioner af en tiltagende intensitet, der skyder stenfragmenter over betydelige distancer".

Dusinvis af beskyttelsesrum er ifølge AFP allerede blevet åbnet i områderne omkring krateret.

Popocatépetlhar har ikke haft et massivt udbrud i mere end et årtusind.

Vulkanen blev aktiv igen i 1994 og er siden da gået igennem perioder med stigende aktivitet.

