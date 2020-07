Mexico har for anden dag i træk hidtil højeste smittetal

Midt i genåbning af hovedstaden har der onsdag og torsdag været sat nye nedslående smitterekorder i Mexico.

Mexico har torsdag lokal tid registreret det hidtil højeste antal nye coronasmittede i landet på 24 timer.

Således er der 7280 nye smittede i Mexico, melder landets sundhedsministerium. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere rekord for flest smittede blev sat onsdag, hvor der blev registreret 6995 nye smittede.

Samlet set er smittetallet i landet nu oppe på 282.283 ifølge sundhedsministeriets opgørelse.

Der er også 730 nye dødsfald i landet, hvilket bringer det samlede coronadødstal op på 33.526 ifølge Reuters.

Ifølge Johns Hopkins University er Mexico det land i verden med ottendeflest smittede og femteflest døde.

Set i forhold til befolkningstal ligger landet dog noget længere nede ad listerne ifølge statistiksiden Worldometers.

Men ubekræftede meldinger antyder, at tallene kan være langt højere, og Mexicos egen regering har også erkendt, at det højst sandsynligt er tilfældet, da der i perioder ikke er blevet testet så meget.

Det mexicanske medie Milenio har tidligere ifølge Reuters rapporteret, at per 19. juni var der dobbelt så mange coronadøde, som landets fungerende sundhedsminister, Hugo Lopez Gatell, havde meldt ud.

Milenio henviste til ikke-offentliggjorte opgørelser fra Mexicos folkeregister.

Hugo Lopez-Gatell sagde onsdag lokal tid, da den hidtidige rekord blev sat, at han ikke så tallene som tegn på, at smitten var ved at komme ud af kontrol.

- Epidemien sagtner farten i Mexico, sagde han ifølge Reuters.

Her lagde han vægt på, at der i Mexico City har været fremskridt.

Hovedstaden anses ellers som landets smittecentrum.

Lopez-Gatell sagde blandt andet, at selv om myndighederne havde slækket på restriktionerne og ladet butikker genåbne, så var der ikke noget tegn på stigninger dér.

Men han advarede om, at virusset fortsat er "aktivt" og sagde, at risikoen for nye udbrud stadig er til stede med genåbningen af økonomien.

/ritzau/