Mexico klager over overvågning af ambassade i Bolivia

Mexicos ambassade i Bolivia overvåges meget intenst, efter at landet gav asyl til Bolivias Evo Morale.

Mexicos udenrigsministerium udtrykker i en erklæring mandag "dyb bekymring" over, at Bolivias efterretningstjeneste og sikkerhedsfolk overvåger og chikanerer både den mexicanske ambassade og den mexicanske ambassadørbolig i Bolivia intenst.

Det sker, efter at Mexico gav politisk asyl til Bolivias tidligere præsident Evo Morales.

Morales er dog ikke længere i Mexico. Han er rejst til Argentina. Her overvejer han at søge asyl for at være tættere på sit hjemland.

Argentinas nye regering under Alberto Fernández har signaleret, at den vil give Morales politisk asyl.

I Bolivia har statsanklageren udsendt en arrestordre på den venstreorienterede Morales. Den midlertidige regering i landet anklager ham for at anstifte til oprør og for terrorisme.

Morales hævder, at han vandt en fjerde embedsperiode ved valget den 20. oktober. Men beskyldninger om snyd udløste uger med voldelige protester.

Til sidst måtte han trække sig efter næsten 14 år ved magten.

Morales gik af som præsident den 10. november.

Det skete, efter at Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) havde klaget over uregelmæssigheder ved valget i Bolivia. OAS har 35 medlemslande i Nord- og Sydamerika.

Hæren opfordrede derefter Morales til at gå af. En række af hans allierede forlod derefter selv deres poster.

Morales var den første præsident fra Bolivias oprindelige indianske befolkning.

Bolivias kongres har vedtaget en ny valglov. Den annullerer det omstridte resultat af valget den 20. oktober.

Bolivia har været præget af demonstrationer for og imod Morales.

Over 30 mennesker har mistet livet i sammenstød med sikkerhedsstyrkerne siden det omstridte valg.

