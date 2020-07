Mexico overstiger 40.000 coronarelaterede dødsfald

Mexico har det fjerde højeste covid-19-dødstal i verden kun overgået af USA, Brasilien og Storbritannien.

Mens Mexico stadig kæmper med at få pandemien under kontrol, har landet tirsdag lokal tid rundet 40.000 coronarelaterede dødsfald.

Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Landet har det fjerde højeste coronadødstal i verden efter USA, Brasilien og Storbritannien.

De seneste 24 timer har Mexico registreret 915 nye dødsfald, hvilket bringer det samlede dødstal op på 40.400 siden pandemiens begyndelse.

Det svarer til 31,3 døde per 100.000 indbyggere.

Mexico registrerede sit første tilfælde af coronavirus 28. februar.

Embedsmænd i Mexico mener at vide, at det reelle dødstal i landet er meget højere grundet manglende test af befolkningen.

I denne uge lovede Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, at han vil forbedre landets sundhedsvæsen i et forsøg på at bekæmpe truslen fra virusset.

Præsidenten gav blandt andet sit ord for, at han vil beskytte dem, der er mest sårbare over for covid-19.

Derfor vil han lancere en "permanent kampagne", som skal fremme en sund kost og livsstil og gøre behandlingen af forhøjet blodtryk, diabetes og fedme til en prioritet.

- Vi vil huske dem, der er døde af covid-19, og sende et kærligt, broderligt kram til deres familie og venner, siger præsidenten i en video på de sociale medier.

López Obrador har i løbet af pandemien fået hård kritik af flere tidligere topembedsmænd i landet for sin håndtering af krisen.

Præsidenten har desuden beskyldt de konservative medier for at piske en stemning op under pandemien.

Mexico har den seneste uge registreret mindst 5000 nye tilfælde af coronavirus om dagen.

/ritzau/AFP