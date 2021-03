Mexico reviderer coronatal: Tilføjer 120.000 dødsfald

Officielt er lidt over 200.000 døde med covid-19 i Mexico, men tallet er reelt meget højere, viser rapport.

Mexico har søndag offentliggjort reviderede tal, der indikerer, at antallet af coronadøde i landet er 60 procent højere end antaget.

Det viser en rapport fra landets sundhedsministerium ifølge BBC.

Ifølge rapporten menes over 321.000 personer nu at have mistet livet i landet under pandemien, efter at være blevet smittet med coronavirus.

Mexicos officielle dødstal er ifølge Johns Hopkins University 201.429.

Det reviderede tal placerer landet på en andenplads over de nationer, der har registreret flest døde med covid-19 målt i totale tal.

Kun USA har registreret flere dødsfald med 549.294, mens Brasilien, der ifølge Johns Hopkins officielle optælling ligger nummer to, har registreret 312.206 døde.

Mexico har med sine cirka 126 millioner indbyggere en markant mindre befolkning end begge lande.

Flere sundhedseksperter og den mexicanske regering har længe advaret om, at landets reelle dødstal formentlig er langt højere, end de officielle tal viser, fordi relativt få bliver testet for virusset i landet.

Det menes også, at manglende pladser på Mexicos intensivafdelinger har ført til, at en stor gruppe af mennesker er døde i deres egne hjem.

/ritzau/