Mexico sætter præsidentvalg på pause i voldsplagede kommuner

Søndag går Mexico til præsidentvalg, men i to kommuner er myndighederne ude af stand til at etablere valgsteder på grund af den omfattende vold som landets narkokarteller står bag.

Det oplyser landets valgmyndighed lørdag.

Beslutningen gælder kommunerne Pantelho og Chicomuselo, som begge ligger i delstaten Chiapas. Chiapas er Mexicos sydligste delstat og grænser op til Guatemala.

Beslutningen er blevet taget efter en valgkamp, som har været særligt blodig.

Landet over er mindst 25 politiske kandidater blevet dræbt, og den føderale regering har skruet gevaldigt op for sikkerheden i forbindelse med valghandlingen søndag.

27.000 soldater og medlemmer af Mexicos hjemmeværn sendes på gaden for at skabe sikkerhed omkring valget.

Landets præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, som er forhindret i at stille op til en anden periode af Mexicos forfatning, har lovet, at mexicanerne, at de får mulighed for at stemme "på rolig og sikker vis og uden frygt".

Alligevel melder valgmyndighederne i Pantelho og Chicomuselo altså lørdag ud, at valgstederne slet ikke vil blive etableret i kommunerne.

I Chicomuselo har ukendte gerningsmænd fredag stukket ild til en række valgdokumenter. Kommunens hovedby af samme navn er centrum for en voldsom krig mellem to konkurrerende karteller, og for bare et par uger siden dukkede 11 lig pludselig op i byen.

I Pantelho har valgmyndighederne sagt, at det slet ikke er muligt at oplære valgtilforordnede, fordi der konstant er væbnede kartelmedlemmer til stede.

Valget i Mexico står til at blive en historisk begivenhed i det nordamerikanske land, hvor mexicanerne med al sandsynlighed for første gang vælger en kvindelig præsident.

De to førende kandidater er Claudia Sheinbaum, tidligere regeringschef for det samlede område, der udgør landets hovedstad, Mexico City, og Xóchitl Gálvez, som er tidligere borgmester for Miguel Hidalgo, der er en af de kommuner, som udgør Mexico City.

Den tætteste mandlige udfordrer er Jorge Álvarez Máynez, som dog i de seneste meningsmålinger ikke spås mere end 11 procent af stemmerne.

Claudia Sheinbaum står til mere end halvdelen af stemmerne, mens Xóchitl Gálvez spås at få godt hver tredje stemme.

Der bor 129 millioner mennesker i Mexico, og 100 millioner af dem er registrerede vælgere. Ud over præsidentembedet er der også valg til landets senat og underhus.

