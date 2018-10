Mexico tilbyder karavane midlertidige arbejdstilladelser

De mexicanske myndigheder tilbyder en håndsrækning til migrant-karavane på vej gennem Mexico til USA.

Mexico tilbyder migranter på vej mod USA midlertidig arbejdstilladelse.

Det skriver BBC.

Migranter vil blive tilbudt midlertidige arbejdstilladelser, id-kort, medicinsk behandling og uddannelse, hvis de søger asyl i Mexico.

Til gengæld skal de forblive i de sydlige stater Chiapas og Oaxaca.

Det oplyser de mexicanske myndigheder natten til lørdag dansk tid, rapporterer BBC.

Meldingen kommer, mens en karavane af tusindvis af migranter bevæger sig gennem Mexico mod USA.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere på ugen truet med at sende omkring 800 soldater til grænsen mod Mexico for at stoppe karavanen.

- Jeg vil bruge militæret i denne nationale nødsituation, lød det fra Trump.

- De (migranterne, red.) vil blive stoppet.

FN vurderer, at karavanen består af 7000 personer, som hovedsageligt kommer fra det voldsramte Honduras. Karavanen satte afsted fra Honduras med kurs mod USA for to uger siden.

Trump har desuden truet både Honduras, Guatemala og El Salvador med at trække sin støtte til de tre lande, hvis ikke karavanen stoppes.

Den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto står bag Mexicos tilbud til migranterne. Tilbuddet gælder alle centralamerikanske borgere, der søger asyl i landet.

Planen kaldes på spansk "Estas en Tu Casa", som betyder "Dette er jeres hjem".

- I dag rækker Mexico jer en hånd, siger præsident Nieto.

Han stiller dog en række krav til migranter, der vil benytte sig af tilbuddet:

- Denne plan er kun for dem, der overholder de mexicanske love, og det er et første skridt mod en permanent løsning for dem, der bliver tildelt flygtningestatus i Mexico.

Migrant-karavanen befinder sig natten til lørdag i Arriga i staten Chiapas. Og mange har fortsat planer om at bevæge sig videre mod USA, oplyser flere personer i karavanen til BBC.

/ritzau/