Mexico udleverer profileret kartelmedlem til USA

Nestor Isidro Perez Salas, som også kendes under tilnavnet "El Nini", er lørdag amerikansk tid blevet udleveret fra Mexico til USA.

Salas var sikkerhedschef for sønnerne til den mexicanske tidligere narkobaron Joaqin "El Chapo" Guzman.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det en af de mest højprofilerede udleveringer i de seneste år.

Salas anses af amerikanske myndigheder for at være blandt de mest nådesløse personer i det mexicanske Sinaloa-kartel. Han blev anholdt i Mexico i november i den nordvestlige by Culiacan.

- Vi mener, at han (Salas, red.) var en af Sinaloa-kartellets ledende sicarios, eller snigmordere, og at han var skyld i drab, tortur og kidnapning af rivaler og vidner, som truede kartellets kriminelle narkosmugling, lyder det fra Merrick Garland, som er USA's justitsminister.

USA's præsident, Joe Biden, takker Mexico for samarbejdsviljen.

- Vores regeringer vil fortsætte med at arbejde tæt sammen i vores bestræbelser på at stoppe smuglingen af fentanyl og syntetiske stoffer, som dræber så mange mennesker i vores hjemlande og globalt, lyder det.

USA har anklaget Perez for at være en ledende figur i "Ninis", en voldelig gruppe af sikkerhedsfolk, som arbejder for Ivan Archivaldo Guzman og andre sønner af den fængslede eksnarkobaron "El Chapo".

Ivan Archivaldo Guzman, Jesus Alfredo Guzman Salazar og Ovidio Guzman Lopez blev i foråret anklaget i USA for at stå bag ulovlig produktion af fentanyl.

Ovidio Guzman blev i september 2023 udleveret til USA.

Den tidligere leder af Sinaloa-kartellet "El Chapo" afsoner en livstidsdom i et højsikret fængsel i den amerikanske delstat Colorado.

Han blev anholdt i 2016 og udleveret til USA året efter. To år senere blev han dømt til livsvarigt fængsel.

Han blev blandt andet dømt for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium og for hvidvask af penge.

/ritzau/