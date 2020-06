Mexicos daglige coronadødstal passerer for første gang 1000

Springet skyldes, at nogle af de registrerede dødsfald onsdag skete to uger tidligere, siger embedsmand.

Mexicos daglige coronavirusdødstal har for første gang oversteget 1000. Det oplyser sundhedsministerens kontor onsdag lokal tid.

Således har Mexico de seneste 24 timer registreret 1092 coronarelaterede dødsfald. Det er mere end en fordobling fra døgnet før, hvor dødstallet lød på 470.

Hugo López-Gatell Ramírez fra det mexicanske sundhedsministerium forklarer, at det store spring skyldes, at nogle af de dødsfald, der blev registreret onsdag, fandt sted to uger tidligere.

Mexico har nu registreret 11.729 coronarelaterede dødsfald og 101.238 smittetilfælde.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid.

/ritzau/AFP