Mexicos finansminister siger op og kritiserer præsidenten

Carlos Urzua beskylder præsident Andrés Manuel López Obrador for at træffe dårlige politiske beslutninger.

Mexicos finansminister, Carlos Urzua, er tirsdag trådt tilbage.

Han forklarer, at det skyldes, at han er utilfreds med, at "indflydelsesrige personer i den nuværende regering, som har klare interessekonflikter, har udnævnt ukvalificerede embedsmænd".

Carlos Urzua, der er en mangeårig allieret med præsident Andrés Manuel López Obrador, oplyser ikke, hvilke embedsmænd han mener.

I sit opsigelsesbrev skriver Urzua, at økonomisk politik bør være "fri for ekstremisme, hvad enten det er højre eller venstre", og at "den overbevisning ikke er afspejlet" i regeringen.

Han beskylder desuden præsident López Obrador for at træffe politiske beslutninger "uden tilstrækkelig begrundelse".

Finansministerens afgang kommer på et følsomt tidspunkt for López Obrador, der står over for trusler fra USA om øget told på mexicanske varer samt nedgraderinger fra kreditvurderingsfirmaer.

Præsidenten fortæller, at han har accepteret Urzuas opsigelse, men undlader at reagere på beskyldningerne.

Han erkender dog, at der har været flere beslutninger, som Carlos Urzua ikke har været enig i.

- Men vi kan ikke fortsætte med de samme strategier. Du kan ikke hælde ny vin på gamle flasker, udtaler López Obrador.

Præsidenten har udnævnt vicefinansminister Arturo Herrera til at erstatte Urzua og siger, at hans job bliver "at skabe velstand og fordele rigdom".

Arturo Herrera siger, at han ikke ved, hvilke problemer Carlos Urzua refererer til i sit opsigelsesbrev.

Nogle iagttagere spekulerer i, om det har gjort Urzua vred, at præsidenten har insisteret på at bruge penge på personlige projekter såsom at bygge et nyt olieraffinaderi og renovere andre.

López Obrador har forsøgt at tilfredsstille det mexicanske erhvervsliv, men han er samtidig blevet kritiseret for at bruge penge på dyre, personlige projekter og annullere planerne om en ny lufthavn i Mexico City, efter at den var delvist bygget.

/ritzau/AP