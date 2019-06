USA når til enighed med Mexico om migrationsproblem

USA er nået til enighed med Mexico om migration og fjerner truslen om told, skriver Donald Trump på Twitter.

USA har underskrevet en aftale med Mexico, der skal standse strømmen af migranter, der rejser gennem Mexico for at komme ind i USA.

Dermed er den amerikanske trussel om told på mexicanske varer afblæst.

Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

Donald Trump skriver videre på Twitter, at detaljerne i aftalen vil blive offentliggjort snarest.

Embedsmænd fra USA og Mexico har de seneste dage været i færd med at blive enige om, hvordan migrationsproblemerne ved den mexicanske grænse skal håndteres.

Donald Trump havde givet Mexicos regering indtil 10. juni til at blive enige. Nåede Mexico ikke den deadline, ville Trump indføre en told på fem procent på alle mexicanske varer.

Tolden ville gradvist stige til 25 procent i oktober, hvis Mexico ikke fik standset migrantstrømmen, lød det.

Mexico eksporterer ifølge USA's handelsministerium blandt andet biler, elartikler, maskiner, mineralolie og medicinsk udstyr.

Den samlede værdi af den direkte handel med varer og tjenesteydelser mellem USA og Mexico var i 2018 omkring 671 milliarder dollar - 4360 milliarder kroner.

Størstedelen af handlen er mexicansk eksport til USA, som har et handelsunderskud over for Mexico på 72,1 milliarder dollar.

Den mexicanske regering er allerede i gang med at afhjælpe migrationsproblemet.

Langs Mexicos porøse grænse til Guatemala i den sydlige del af landet er der kommet flere kontrolposter ved grænsen, og migrantgrupper bliver standset.

/ritzau/