Mexicos største by forbyder omvendelsesterapi af homoseksuelle

Udbydere af omvendelsesterapi kan nu få op til fem års fængsel i Mexico City.

Mexicos største by, Mexico City, forbyder omvendelsesterapi af homoseksuelle.

Således har byens regionale kongres fredag vedtaget et lovforslag om at gøre det ulovligt.

Beslutningen anses for at være en stor sejr for Mexicos homoseksuelle befolkning.

Udøvere af omvendelsesterapi forsøger at ændre personers seksuelle orientering eller kønsidentitet ved hjælp af en række forskellige metoder.

Det kan for eksempel være med psykologisk rådgivning, religiøs undervisning og endda behandling med elektrochok.

Omvendelsesterapi er i stor stil blevet afvist som en acceptabel metode de senere år.

Politikerne i Mexico City vedtog det nye lovforslag ved et virtuelt møde. Forslaget blev støttet af et bredt flertal.

Den nye lov betyder, at udbydere af omvendelsesterapi nu kan få op til fem års fængsel.

Straffen er endnu højere, hvis man udsætter mindreårige for terapien.

Under den nye lov er omvendelsesterapi defineret som en psykologisk eller psykiatrisk behandling, der har til hensigt at "annullere, hindre, ændre eller underminere" en persons kønsidentitet eller seksuelle orientering.

Mexico City er den første retskreds i landet til at forbyde praksissen.

I 2009 blev hovedstaden med omkring 8,8 millioner indbyggere også den første region i Mexico til at gøre det lovligt for homoseksuelle par at gifte sig.

I store dele af Nordamerika er der en større indsats i gang for at gøre omvendelsesterapi ulovligt.

Adskillige amerikanske delstater som Californien, Colorado, New York og Washington har allerede forbudt det.

/ritzau/Reuters