MH17-pårørende retter vreden mod Rusland

Hollænderen Ria van der Steen havde været i den russiske litteratur, inden hun skulle i vidneskranken i domstolen i Amsterdam.

For der er Rusland over det hele i retsopgøret efter nedskydningen af flyet MH17 over Ukraine den 17. juli 2014.

Ria van der Steen giver Rusland skylden for de lidelser, hun er påført. Mareridt, sorg.

Boeing 777-flyet fra Malaysia Airlines blev skudt ned af et Buk-missil.

298 mennesker blev dræbt.

Spændingerne var store på det tidspunkt. Nogle måneder forinden annekterede Rusland halvøen Krim.

En international undersøgelse har afgjort, at missilet blev affyret fra en russisk base nær den ukrainske grænse.

Formentlig var det prorussiske, ukrainske separatister, der sendte missilet afsted uden at vide, at de angreb et passagerfly.

Undersøgelsen sagde, at Buk-missilet blev opsendt fra en affyringsrampe, der tilhører Ruslands 53. Antiluftskyts Brigade.

Tre russere og en ukrainer er anklaget i sagen. Ingen af dem er i retten i Amsterdam.

En af dem - Oleg Pulativ - er dog repræsenteret ved en forsvarer.

De tre andre anklagede hedder Igor Girkin, Sergej Dubinskij og Leonid Khartjenko.

Reuters skriver, at alle fire havde vigtige roller hos de prorussiske separatister, da flyet blev skudt ned.

Rusland afviser at være skyldig i nedskydningen og har også afvist at udlevere de anklagede, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ria van der Steen ser anderledes på det.

Hendes far og stedmor blev dræbt ved nedskydningen.

Hun er blevet afhørt som vidne i retssagen, der mandag begyndte afhøringen af omkring 90 pårørende.

Nogle af afhøringerne sker via video, da vidnerne befinder sig så langt væk som i Australien.

Ria van der Steen var den første pårørende i vidneskranken. Hun havde læst den russiske forfatter, nobelprismodtager og systemkritiker Aleksandr Solsjenitsyn, der døde i 2008.

- De lyver. Vi ved, at de lyver, og de ved, at vi ved, at de lyver, citerede hun med adresse til den russiske ledelse under præsident Vladimir Putin.

- Jeg er fyldt med følelser af hævn, had, vrede og frygt, fortsatte hun ifølge nyhedsbureauerne.

Hun fortalte retten om mareridt. Hun går igennem vragdelene på den ukrainske mark og leder efter sin far.

Hun citerede Solsjenitsyn "til ære for dem, der på vegne at det russiske regime lytter i dag".

Australske Vanessa Rizk mistede begge sine forældre ved nedskydningen. Hun var 22 år dengang.

Hun vidnede i sagen per videolink, og hun rettede skytset mod Vladimir Putin og hans regering, som er en del af et "politisk mareridt".

- Jeg kan stadig ikke begribe, at vores familie er indfanget i sådan en frustrerende og dødelig krise.

Det hollandske nyhedsbureau ANP skriver, at Peter van der Meer fortalte, at han mistede sine tre døtre, der var på flyet med deres mor.

- De var kun 7, 10 og 12. Jeg har ingen fremtid med mine døtre. Kun minder.

Der er afsat tre uger til at høre vidneudsagn for pårørende til ofrene.

De kommer ifølge Sky News fra otte forskellige lande.

Desuden indgår der også omkring 100 skriftlige erklæringer fra andre pårørende i sagen.

