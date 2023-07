MI6-chef advarer om fjenders farlige brug af kunstig intelligens

Storbritanniens fjender vil udvikle kunstig intelligens på "uforsvarlige" og "farlige" måder.

Sådan lyder advarslen fra Richard Moore, chef for den britiske efterretningstjeneste MI6, i en sjælden offentlig tale i Prag onsdag.

Her understreger han, hvordan kunstig intelligens både kan være et stort aktiv og en fare.

"Der er absolut ingen tvivl om, at vores fjender er klar til at udvikle kunstig intelligens på uforsvarlige og farlige måder," siger han og henviser blandt andet til retorikken vedrørende atomvåben.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Og det bekymrer os," fortsætter Moore.

"Derfor bliver det en vigtig del af vores arbejde i fremtiden at forsøge at opdage, afdække og forstyrre folk, som ønsker at udvikle kunstig intelligens på farlige måder."

I sin tale forklarer Moore blandt andet, at Storbritannien på nogle måder, når det handler om kunstig intelligens, grundlæggende er bagud i forhold til Kina, som har "enorme datasæt".

Han kalder Kina "det vigtigste enkeltstående strategiske fokus" for MI6.

"De kinesiske myndigheder går ikke forfærdeligt meget op i spørgsmål om privatliv eller datasikkerhed," siger han.

Men Storbritannien bruger også kunstig intelligens selv, forklarer han.

Det gælder blandt andet, når det handler om at forstyrre våbenleverancer til Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Mine ansatte bruger nu kunstig intelligens til at supplere, men ikke udskifte deres egen dømmekraft om, hvordan folk handler i forskellige situationer," siger Moore.

"De kombinerer deres færdigheder inden for kunstig intelligens og data til at lokalisere og forstyrre strømmen af våben til Rusland til brug mod Ukraine."

"I fremtiden - når kunstig intelligens begynder at overhale dele af den menneskelige kognition - er det muligt, at digitale redskaber bliver i stand til at forstå eller rettere forudsige menneskelig adfærd bedre end mennesker."

Offentlige udtalelser om den britiske efterretningstjenestes gøren og laden er en ret ny udvikling.

Regeringen begyndte først at offentliggøre MI6-chefens navn i 1992. Richard Moore har kun holdt én anden offentlig tale som chef. Han blev MI6-chef i 2020.

Posten har i øvrigt været inspiration for figuren M i James Bond-filmene og -romanerne.

/ritzau/