Michelle Obama: Joe Biden stoler på videnskaben

Tidligere førstedame Michelle Obama langer i hyldesttale på partikonvent ud efter præsident Donald Trump.

Joe Biden vil "sige sandheden og stole på videnskaben", hvis han vinder valget til november og afløser Donald Trump som præsident.

Det vil tidligere førstedame Michelle Obama sige i en støttetale for Joe Biden på Demokraternes partikonvent, som er begyndt mandag.

- Han ved, hvad der kræves for at redde en økonomi, bekæmpe en pandemi og lede vores land, siger hun om Biden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der som andre medier på forhånd havde fået uddrag fra hendes tale.

På konventet, der holdes online på grund af virusudbruddet, vil Joe Biden formelt blive nomineret som sit partis udfordrer til Trump.

Den 77-årige Biden var i otte år vicepræsident under Barack Obama. Makkerparret havde blandt opgaven med at rette op på USA's økonomi i kølvandet af finanskrisen.

- Han var en fantastisk vicepræsident, siger Michelle Obama.

- Jeg kender Joe. Han er en dybt anstændig person, som ledes af sin kristne tro. Han vil fortælle sandheden og stole på videnskaben, siger hun.

Det er ifølge AFP en indirekte kritik af Donald Trump, som er blevet beskyldt for gentagne gange at have ignoreret de råd og anbefalinger, som sundhedseksperter er kommet med under virusudbruddet.

- Han vil udarbejde intelligente planer og lede et godt hold. Og han vil regere som en, der har levet et liv, som resten af os kan genkende, siger hun.

Michelle Obama er en af adskillige prominente personer, som skal tale ved konventet, der slutter torsdag.

Deriblandt senator Bernie Sanders, der udfordrede Joe Biden i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

- Dette valg er det vigtigste i nyere tid i vores land. Demokratiets fremtid står på spil, vil Sanders sige ifølge uddrag, som AFP har set.

- Vi må forene os, besejre Donald Trump og vælge Joe Biden og Kamala Harris som præsident og vicepræsident. Mine venner, prisen for at mislykkes er simpelthen for stor til, at man kan forestille sig den, vil Sanders sige.

/ritzau/