Michigan afviser oprørssag og bevarer Trump på stemmesedlen

Delstaten Michigans højesteret beholder Donald Trump på stemmesedlen ved primærvalg i 2024.

Det skriver det amerikanske medie CNN onsdag.

Dermed er et forsøg på at få den tidligere amerikanske præsident kendt ikke valgbar blevet afvist.

Søgsmålet kom fra vælgere i delstaten. De argumenterede for, at Trump som følge af sin rolle i stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021 ikke skulle have lov til at stille op til primærvalget.

Artiklen fortsætter under annoncen

De henviste til et tillæg i den amerikanske forfatning om, at folk, der har taget del i oprør, ikke må "bestride et embede", hvis de tidligere har aflagt en ed over for forfatningen.

Michigan vælger således en anden kurs end delstaten Colorado. Her afgjorde den højeste retsinstans for nylig, at Trump skulle udelukkes fra at deltage i delstatens primærvalg i 2024.

Med de forskellige kendelser i Michigan og Colorado er der nu øget spænding om en ventet anke til USA's Højesteret.

Søgsmålet i Michigan nåede dog aldrig at blive en egentlig retssag, da det blev afvist tidligt i processen. En appeldomstol har også senere opretholdt den afvisning.

Da der var tale om en afvisning af proceduremæssige årsager, nåede Michigans øverste domstol ikke at forholde sig til, om stormløbet 6. januar kan karakteriseres som et oprør.

Der blev således heller ikke taget stilling til, hvordan Trumps rolle i stormløbet skal opfattes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved stormløbet i 2021 havde demonstranter samlet sig foran den amerikanske kongresbygning i Washington D.C.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikanske Donald Trump, der havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, havde holdt en tale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

/ritzau/