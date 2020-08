Microsoft forhandler videre med TikTok trods Trumps bekymringer

Trump overvejer at forbyde TikTok i USA. Alligevel forhandler Microsoft videre med den kinesiske virksomhed.

Verdens største it-virksomhed, Microsoft, fortsætter forhandlinger om at opkøbe den kinesiske videoapp TikToks amerikanske aktiviteter.

Det melder Microsoft søndag amerikansk tid.

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, fredag lokal tid sagde, at han vil forbyde appen i USA.

TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge oplysninger fra de brugere, der downloader appen.

Derudover er Kina også blevet beskyldt for at benytte oplysningerne til at overvåge brugere.

Trump sagde tilmed fredag, at han ikke går ind for, at et amerikansk selskab får lov til at købe den amerikanske del af TikTok.

I første omgang lød det fra kilder ifølge The Wall Street Journal, at Microsoft havde standset sine forhandlinger med det kinesiske selskab ByteDance, der står bag TikTok.

Men søndag lyder det fra Microsoft, at det vil afslutte forhandlinger med ByteDance inden 15. september.

Microsoft siger i en erklæring, at den vil sikre at private oplysninger fra amerikanske brugere forbliver i USA.

- Microsoft har fuld forståelse for vigtigheden af præsidentens bekymringer. Det er forpligtet til at gennemføre en fuldkommen sikkerhedsgennemgang, skriver Microsoft blandt andet i erklæringen.

Virksomheden tilføjer, at det ikke er sikkert, at en aftale vil blive nået.

På TikTok kan brugere blandt andet lave korte videosekvenser, hvor der danses til musik. Videoerne kan man dele med andre. Op mod 80 millioner amerikanerne bruger appen.

Appen er også tilgængelig i Danmark, og flere kendte danskere som blandt andre skuespiller og tv-vært Christiane Schaumburg-Müller og journalist Mikael Bertelsen bruger den.

/ritzau/Reuters