Microsoft: Over 1000 personer stod bag stort hackerangreb

Flere amerikanske ministerier blev ramt af et omfattende hackerangreb sidste år.

Mere end 1000 hackere menes at have stået bag det omfattende SolarWinds-hackerangreb.

Det siger Microsofts præsident, Brad Smith, i en høring i det amerikanske Senats efterretningsudvalg tirsdag lokal tid.

Microsoft er et af mere end 100 selskaber, der blev ramt af hackerangrebet.

IT-giganten er i gang med at undersøge, hvordan det var muligt for hackere at placere skadelig software i et meget anvendt sikkerhedsprogram fra SolarWinds.

- Vi spurgte os selv, hvor mange computeringeniører, vi troede, det ville tage at gør det her. Svaret, vi kom frem til, var mindst 1000 meget dygtige ingeniører, siger Brad Smith.

- Vi har ikke set et så raffineret angreb som dette før, tilføjer han.

Angrebet blev opdaget af sikkerhedsselskabet FireEye i december.

Hackere havde plantet en skadelig kode i opdateringssoftware fra SolarWinds.

I alt 18.000 af selskabets kunder downloadede opdateringen, hvilket gjorde det muligt for hackerne at få adgang til systemerne i månedsvis uden at blive opdaget.

Blandt de berørte var det amerikanske udenrigsministerium, handelsministerium og finansministerium.

I høringen i Senatet har både teknologivirksomheder og valgte repræsentanter sagt, at størrelsen af angrebet har vist, at der er behov for et obligatorisk rapporteringssystem for virksomheder, der har opdaget, at de er blevet hacket.

/ritzau/AFP