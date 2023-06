Microsoft skal betale millioner for krænkelse af børns privatliv

Microsoft skal som en del af et forlig betale 20 millioner dollar i en sag, hvor det amerikanske handelstilsyn, FTC, har anklaget virksomheden for på ulovlig vis at indsamle personlige oplysninger fra børn uden forældrenes samtykke.

Det oplyser FTC mandag.

20 millioner dollar svarer til omkring 140 millioner kroner.

Microsoft er anklaget for at overtræde en lov om børns privatliv på internettet ved at indsamle personlig information fra børn, der tilmeldte sig Microsofts Xbox-gamingsystem.

Det er sket uden at give forældrene besked eller indhente deres samtykke. Microsoft har desuden beholdt børnenes personlige oplysninger, siger FTC i en udtalelse.

Microsoft er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelse om en kommentar sent mandag amerikansk tid.

Forliget indebærer også, at Microsoft skal sørge for at forbedre privatlivssikkerheden for børn, der bruger spillekonsollen Xbox.

- Vores foreslåede kendelse gør det lettere for forældre at beskytte deres børns privatliv på Xbox og begrænser, hvilken information Microsoft kan indsamle og beholde om børn, siger Samuel Levine, der er direktør i FTC's afdeling for forbrugerbeskyttelse.

- Denne sag bør også gøre det fuldstændig klart, at børns avatarer, biometriske data og sundhedsinformation ikke er undtaget fra loven, tilføjer direktøren.

Loven om børns privatliv på nettet betyder, at onlinetjenester og hjemmesider, der retter sig mod børn under 13 år, skal give forældrene besked om de personlige oplysninger, de indsamler.

Selskaberne skal desuden opnå et verificerbart forældresamtykke, inden de indsamler og bruger personlige oplysninger, der er indsamlet fra børn.

Fra 2015 til 2020 har Microsoft beholdt data, som det har indsamlet fra børn, når de oprettede en konto, selv om forældrene ikke har givet samtykke.

