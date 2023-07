Midt i aldersdebat melder McConnell klar til at sidde valgperiode ud

Den republikanske mindretalsleder i Senatet i USA, Mitch McConnell, planlægger at sidde sin valgperiode ud, som varer til begyndelsen af 2027.

Det meddeler hans kontor ifølge det amerikanske medie CNN.

Det fremgår ikke, hvilke planer McConnell ellers har for sin politiske fremtid.

Udmeldingen kommer, to dage efter at McConnell under et pressemøde frøs midt i en sætning og derefter stirrede ud i luften i over 20 sekunder.

Til sidst blev han ført væk, men vendte tilbage 12 minutter senere og sagde, at han havde det "fint". Han ville ikke kommentere episoden yderligere.

Tidligere på året faldt Mitch McConnell ved et middagsselskab og fik både en hjernerystelse og skader på nogle ribben.

Han blev indlagt og måtte igennem flere ugers genoptræning, inden han kunne vende tilbage til sine opgaver i Senatet.

Onsdagens episode har udløst debat om McConnells fremtid og om politikeres alder i USA.

McConnell har i årevis været en central figur i Det Republikanske Parti. Han er en af de mest erfarne kræfter i partiet.

I år slog han rekorden for den partileder i Senatet, som har siddet længst, skriver CNN. Han har stået i spidsen for Republikanernes gruppe i Senatet siden 2007.

Men ifølge avisen New York Times er der i partiet tvivl om hans fremtid. Det skyldes meldinger om andre episoder, der vækker bekymringer.

Den seneste episode, hvor han altså gik i stå under et pressemøde, har ifølge New York Times rystet hans kolleger og intensiveret diskussioner om, hvor længe han kan blive på posten som mindretalsleder.

Alderen blandt amerikanske toppolitikere er ganske høj.

61 procent af amerikanerne er meget eller i nogen grad bekymrede for, at medlemmerne af Kongressen i USA er for gamle til at repræsentere befolkningen.

Det viser en meningsmåling fra november foretaget af Reuters/Ipsos.

Den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden, som søger genvalg i 2024, er 80 år. Hans ventede modstander ved præsidentvalget næste år er 77-årige Donald Trump.

Gennemsnitsalderen i Senatet er over 64 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. I det danske folketing er gennemsnitsalderen cirka 46 år.

Tre i Senatet er ældre end McConnell. Det er den 89-årige republikaner Chuck Grassley og den 90-årige demokrat Dianne Feinstein.

