Her er fire demokrater, som er værd at følge ved det amerikanske midtvejsvalg

De seneste måneders valgkamp i USA har gjort flere karismatiske yngre demokrater til politiske stjerner, der hver især kan komme til at tegne deres partis fremtid. Kristeligt Dagblad tegner portrætter af fire af dem, som er værd at følge og kan skrive historie, når amerikanerne går til valg i dag

Beta O’Rourke

Det 46-årige kongresmedlem Robert ”Beto” O’Rourke er kandidat til at repræsentere Texas i Senatet. Han stiller op imod den nuværende senator og tidligere republikanske præsidentkandidat Ted Cruz, der fortsat er favorit til at genvinde sit mandat.

Men O’Rourke er i løbet af sin optimistiske og energiske kampagne blevet et decideret politisk fænomen, der har opbygget en mangfoldig, multietnisk koalition af vælgere. Han beskrives ofte som en slags ”hvid Barack Obama” og har indkasseret rekordstore donationer fra både almindelige vælgere, politiske grupper og store navne i musik- og filmverdenen til sin valgkamp.

Irsk-amerikanske Robert Francis O’Rourke er født og opvokset i El Paso i Texas ved den amerikansk-mexicanske grænse. Han taler flydende spansk, og hans familie har altid kaldt ham ”Beto”, en almindeligt spansk forkortelse for ”Roberto”.

Han er uddannet fra Columbia University i New York og har spillet bas i et punkband. Efter en karriere som stifter af et softwarefirma og som lokalpolitiker i El Paso blev han i 2012 valgt til Repræsentanternes Hus i Washington. O’Rourke, der er katolik, er gift og har tre børn.

Selvom Beto O’Rourke kun er et år yngre end Ted Cruz, dyrker han en mere ungdommelig og moderne stil, og billeder og videoer af hans evner på skateboard og som punkmusiker er gået viralt på sociale medier og har forstærket hans image som en ukonventionel politiker, der står i kontrast til Washing-tons grå jakkesæt. Hans politiske mærkesager omfatter blandt andet en mere barmhjertig tilgang til migranter, et forbud mod halvautomatiske skydevåben, lovliggørelse af marihuana, bekæmpelse af klimaforandringerne og lige adgang til sundhedsydelser.

O’Rourke har besøgt samtlige 254 valgdistrikter i Texas, og hans valgmøder tiltrækker enorme og stærkt entusiastiske folkemængder.

Trods Ted Cruz’ favoritstatus i det konservative Texas, der ikke har valgt en demokratisk senator i 30 år, fører han ifølge de seneste målinger kun over Beto O’Rourke med få procentpoint, og udfaldet af kapløbet mellem de to bliver et af dagens mest spændende.

Andrew Gillum

Den 39-årige Andrew Gillum, der er borgmester i Tallahassee i Florida, kæmper mod republikaneren Ron DeSantis om at blive delstatens næste guvernør. Hvis det lykkes, bliver han den første afroamerikanske guvernør i Florida og den første demokratiske guvernør i delstaten i 24 år. Florida er en svingstat, og en sejr i guvernørvalget i dag vil også omgående gøre Gillum til en af USA’s vigtigste demokrater.

Valgkampen har været beskidt. Ron DeSantis er en konservativ republikaner, der uforbeholdent bakker op om præsident Donald Trump, og som har forsøgt at diskvalificere Andrew Gillum, der blev frikendt i en undersøgelse om muligt magtmisbrug på borgmesterkontoret i Tallahassee, som en korrupt og farlig socialist. De Santis har også brugt nedladende udtryk med racistiske undertoner om sin modkandidat, som republikanske tilhængere under valgmøder har krævet spærret inde, mens Trump i et tweet har kaldt demokraten en ”tyv”.

Andrew Gillum er ligesom Beto O’Rourke en energisk, karismatisk kandidat med en ukonventionel baggrund. Han er opvokset som den femte ud af syv børn i en fattig familie i Miami, hvor hans mor var skolebuschauffør, og hans far arbejdede i byggebranchen og som frugt- og grøntsælger.