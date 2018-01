Migrantbåd kæntrer ved Libyen - mindst 25 frygtes druknet

Den italienske kystvagt bekræfter, at den har reddet 85 mennesker, efter at gummibåd kæntrer ud for Libyen.

Mindst 25 mennesker frygtes druknet ud for Libyen, efter at en gummibåd med omkring 150 migranter om bord er kæntret.

Det oplyser to hjælpeorganisationer.

- En gummibåd sank nord for Tripoli. Mindst 25 er døde ved hændelsen, det nøjagtige antal er endnu uklart. Den italienske flåde er på stedet, skriver den tyske organisation Sea Watch på Twitter.

Italiens kystvagt oplyser, at den har reddet 85 mennesker op af havet i live, og at der foreløbig er otte døde.

Kystvagten siger til AP, at det var et EU-fly på patrulje i Middelhavet for at afsløre menneskesmuglere, der spottede gummibåden lørdag morgen.

Den spanske organisation Proactiva Open Arms, hvis båd deltog i redningen, fortæller, at mange af migranterne lå i vandet i flere timer, inden de blev halet op.

/ritzau/AFP