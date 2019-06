Migrantbørn må maksimalt være 90 dage på modtagecenter i USA

USA's vicepræsident er efter pres fra Demokraterne gået med til at ændre regler for migrantbørns ophold i USA.

Migrantbørn, der kommer til USA, må maksimalt opholde sig 90 dage i et af de mange modtagecentre ved landets grænser.

Det har USA's vicepræsident, Mike Pence, og den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, aftalt i en telefonsamtale.

Det oplyser anonyme kilder med indsigt i sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters sent torsdag aften dansk tid.

Aftalen er indgået i kølvandet på flere afsløringer af dårlige forhold for tilbageholdte migrantbørn.

Afsløringer har ifølge nyhedsbureauet AP vist, at børnene ikke får næringsrig mad, mangler ordentligt tilsyn fra sundhedspersonale eller almindelige fornødenheder som for eksempel sæbe.

Samtidig har flere medier beskrevet, hvordan børn helt ned til toårsalderen ikke er under opsyn fra voksne.

De dårlige sager fik onsdag chefen for det amerikanske grænse- og toldagentur, John Sanders, til at trække sig.

Torsdag aften dansk tid er Repræsentanternes Hus og Senatet, hvor det republikanske parti har flertal, desuden blevet enige om en humanitær hjælpepakke til grænseområdet.

Hjælpepakken har en værdi af 4,6 milliarder dollar, hvilket svarer til 30 milliarder kroner.

Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal, havde oprindeligt stemt for en anden hjælpepakke til samme værdi, men hvor pengene kun måtte anvendes til humanitær hjælp.

Den pakke forkastede det republikanske flertal i Senatet onsdag. Begrundelsen var, at Demokraternes version ville svække Trump-administrationens kamp for at få antallet af indvandrere bragt ned.

Den nye hjælpepakke giver mere frihed til de institutioner, som ligger ved grænsen, og som har til opgave at hjælpe, mener republikanerne.

Et foto af en salvadoransk mand og hans knap toårige datter, der blev fundet druknet på den mexicanske side af floden Rio Grande, har været med til at sparke debatten om den humanitære hjælpepakke i gang.

De havde forsøgt at krydse floden, der danner en naturlig barriere mellem USA og Mexico.

Søndag fandt grænsemyndighederne ligeledes ligene af en kvinde og tre børn - herunder et spædbarn - på den amerikanske side af grænsen i Texas.

De var alle omkommet af hedeslag og dehydrering.

Sagerne fik onsdag Pelosi til at udtale, at USA ignorerer dets "forpligtelser over for menneskeheden".

/ritzau/