Migranter går i land på Lampedusa efter 19 dage på skib

Efter 19 dage på et spansk redningsskib er næsten 100 migranter begyndt at gå fra borde på øen Lampedusa.

Næsten 100 migranter, der har været strandet på et spansk redningsskib ud for Lampedusa i knap tre uger, er ved midnat til onsdag begyndt at gå i land på den italienske ø.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Migranterne, der hovedsageligt er fra Afrika, er blevet evakueret fra skibet, der ejes af den spanske ngo "Open Arms", efter ordre fra anklagemyndigheden i Italien.

Anklager Luigi Patronaggio gav tirsdag aften ordre om at opbringe skibet, efter at han havde inspiceret fartøjet.

Anklageren sagde, at han havde truffet beslutningen "ud fra den vanskelige situation om bord".

Det skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

Migranterne har tilbragt 19 dage om bord på det spanske redningsskib.

15 migranter blev så desperate, at de tirsdag hoppede over bord for at prøve at svømme i land, oplyser ngo'en "Open Arms".

"Open Arms" er en spansk organisation, der forsøger at hjælpe migranter, som kommer i havsnød på Middelhavet.

Organisationen skrev tidligere på Twitter, at "situationen er ude af kontrol" om bord på redningsskibet.

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, fører en hård linje over for migranter, der forsøger at komme ind i Italien. Men lørdag tillod han 27 børn om bord på det spanske redningsskib at komme i land.

Det skete efter internt pres i regeringen.

/ritzau/