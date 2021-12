Migranter i Kanalen bliver hele Europas problem

Frankrig vil ikke alene bære ansvaret for migranter, der forsøger at nå Storbritannien via de franske kyster

Den franske regering vil sørge for, at de mindst 27 mennesker, deriblandt flere børn, som for en uge siden omkom på Den Engelske Kanal i forsøget på at nå den britiske sydkyst i en gummibåd, får en begravelse. Det har den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin, meddelt som reaktion på den hidtil største drukneulykke i Doverstrædet mellem Frankrig og Storbritannien, der også har skærpet den politiske strid om migrationsruten mellem de to lande.