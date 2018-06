Migranter på vej til Spanien flyttes til andre skibe

Italienske skibe skal sejle over 600 migranter, der er blevet afvist af Italien og Malta, til Spanien.

Over 600 migranter og flygtninge på redningsskibet "Aquarius" skal overflyttes til italienske skib og bringes til Spanien, oplyser den private nødhjælpsgruppe SOS Méditerranée.

Efter at Italien og Malta har afvist at tage imod migranterne har Spanien tilbudt at tage imod skibets 629 migranter.

Migranterne blev reddet fra Middelhavet af SOS Méditerranée.

- Forsyninger kommer om kort tid til "Aquarius", hvorefter migranterne vil blive ført over på italienske skibe, som sammen vil sejle til Valencia, skriver nødhjælpsgruppen på Twitter.

Skibet "Aquarius" samlede migranterne op fra gummiflåder ud for Libyens kyst i weekenden. Blandt migranterne er 123 uledsagede børn, 11 andre børn og syv gravide kvinder.

Spanien tilbød mandag at tage imod skibet med migranterne om bord, efter at Italien og Malta havde afvist at tage imod det.

Den spanske premierminister, Pedro Sanchez, som blev indsat på sin post for kun en uge siden, har givet ordre til, at skibet skal have lov til at lægge til i Valencia.

Det ville imidlertid ikke være muligt at sejle migranterne til Valencia på "Aquarius", hvilket tager op til fire dage. Migranterne bliver derfor bragt over på flere andre skibe, hvor der bringes friske forsyninger med om bord.

De 629 migranter blev reddet op fra havet under seks separate operationer lørdag. De blev så alle bragt til "Aquarius".

I weekenden sagde den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, at skibet ikke skulle sejle til en italiensk havn.

- Fra i dag vil Italien også begynde at sige NEJ til menneskesmugling. NEJ til den forretning, som ulovlig indvandring er, meddelte han via Twitter.

Ikke alle italienere er imidlertid enige i Salvinis linje.

Myndighederne på Malta afviste at tage imod "Aquaris" med henvisning til, at migranterne blev samlet op i et farvand kontrolleret af Libyen, hvor italienske myndigheder koordinerer redningsaktioner.

Efter at EU indgik en aftale med den libyske kystvagt sidste år, er antallet af migranter, der ankommer til Italien, faldet markant.

/ritzau/Reuters