Migranter startede dødsbrand ved at sætte ild til madrasser

Af frygt for at blive deporteret satte migranter mandag aften ild til madrasser på et detentionscenter i det nordlige Mexico og startede en brand, der efterlod 39 mennesker døde.

Det siger den mexicanske præsident, Andrés Manuel López Obrador, tirsdag i kølvandet på den mest dødelige hændelse på et detentionscenter i landet nogensinde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge præsidenten blev branden startet af migranter på centret i protest, efter at de var blevet bekendt med, at de ville blive deporteret.

- De placerede madrasser ved døren til centret og satte ild til dem i protest.

- De havde aldrig forestillet sig, at det ville forårsage denne frygtelige ulykke, siger López Obrador til journalister ifølge AP.

39 mennesker er bekræftet døde efter branden på centret i Ciudad Juarez. 29 andre er alvorligt kvæstet.

Centerets beboere kommer fra Mellem- og Sydamerika.

Ifølge regeringens Nationale Migrationsinstitut befandt der sig 68 mænd inde i bygningen.

AP skriver, at spændingerne mellem myndigheder og migranter tilsyneladende har været store i Ciudad Juarez de seneste uger.

Detentionscentrene er fyldt med migranter, der har søgt om asyl og venter på muligheden for at komme ind i USA.

Uden for centret møder nyhedsbureauet AFP en venezuelansk kvinde ved navn Viangly. Hun venter på nyt om sin 27-årige mand, som var tilbageholdt på centret.

- De (immigrationsmyndighederne, red.) fortæller os ingenting. Et familiemedlem kan være død, og de fortæller dig ikke, at han er død, siger hun.

Ifølge de mexicanske myndigheder er de dræbte og kvæstede fra Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia og Ecuador.

FN's generalsekretær, António Guterres, har ifølge AFP opfordret til en "grundig efterforskning" af branden.

