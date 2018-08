Migranter udvist til Marokko efter at have stormet enklave

116 afrikanske mænd er sendt tilbage til Marokko efter at have stormet en spansk enklave og angrebet vagter.

116 afrikanske migranter, der onsdag stormede den spanske enklave Ceuta og dermed tvang sig adgang til EU, er torsdag blevet sendt tilbage til Marokko.

- De 116 migranter kom ind i Spanien via Ceuta-grænsen ulovligt og er sendt tilbage til Marokko, oplyser myndighederne i Ceuta ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge spanske medier lykkedes det onsdag de mange mænd fra forskellige afrikanske lande at forcere grænsehegnet mellem Marokko og enklaven og komme forbi vagterne.

Avisen El Pais citerer kilder i administrationen i enklaven for at sige, at migranterne klippede hegnet i stykker. Derefter angreb de vagterne og brugte lim, batterisyre og afføring som kasteskyts.

Angiveligt kom syv officerer fra civilgarden og flere migranter til skade under hændelsen.

Den humanitære organisationen Walking Borders kalder tilbagesendelsen af de mange migranter for en "enorm krænkelse af menneskerettighederne begået af den spanske regering".

Omvendt forsvarer det spanske indenrigsministerium "lovligheden" af masseudvisningen.

En aftale mellem Spanien og Marokko fra 1992 betyder, at Spanien på lovlig vis kan udvise migranterne.

