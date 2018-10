Migranter vil gendanne karavane og fortsætte mod USA

Ved håndsoprækning har 2000 migranter fra Mellemamerika stemt for at fortsætte deres vandring mod USA.

Omkring 2000 migranter fra Mellemamerika, som fredag trængte forbi mexicansk politi på en grænsebro mellem Guatemala og Mexico, har lørdag besluttet at gendanne deres karavane og fortsætte vandringen nordpå mod USA.

I en park i den mexicanske grænseby Ciudad Hidalgo stemte migranterne ved håndsoprækning således for at fortsætte.

Herefter gik de tilbage til broen og opfordrede dem, der stadig befinder sig på den guatemalanske side, til at krydse floden.

- Lad os alle sammen gå sammen. Vi kan godt, blev der blandt andet råbt.

Dermed trodser migranterne altså den amerikanske præsident Donald Trumps advarsel om at lukke USA's grænse til Mexico.

Torsdag skrev præsidenten på Twitter, at han vil lukke grænsen, hvis der fortsætter med at komme migranter fra nabolandet i syd ind i USA.

Tidligere har han truet med at tage udviklingsbistanden fra Guatemala, Honduras og El Salvador, hvis ikke landene gør mere for at stoppe de mange migranter med kurs nordpå.

De mexicanske myndigheder har nægtet at lukke de mange migranter ind på én gang. I stedet har de accepteret flere små grupper ad gangen og uddelt et visum, der gælder i 45 dage, til nogle af dem. Andre har søgt om asyl i landet.

Mens der fredag var flere end 3000 migranter på grænsebroen mellem Guatemala og Mexico, er der lørdag tyndet betydeligt ud i antallet.

- Vi ved endnu ikke, om vi kan nå frem til den amerikanske grænse, men vi vil gå så langt, som vi kan, siger Rodrigo Abeja, en af migrantkaravanens ledere.

Ifølge ham vil de mange migranter begynde turen nordpå fra byen Tapachula søndag morgen.

De mange mennesker har allerede gået den lange vej fra Honduras gennem El Salvador og Guatemala.

Mange af migranterne er på flugt fra fattigdom og vold.

