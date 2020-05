Mike Pence vil nedlægge corona-taskforcen i Det Hvide Hus

Coronavirus-ekspertgruppen i Det Hvide Hus vil formentlig blive nedlagt i slutningen af maj, siger Mike Pence.

Det Hvide Hus gør klar til at nedlægge sin coronavirus-taskforce. Det oplyser vicepræsident Mike Pence, der står i spidsen for gruppen.

Mike Pence siger således, at der ved udgangen af maj ikke længere vil være særlig meget brug for beredskabsgruppen, der blev oprettet for at håndtere coronakrisen i USA.

- Jeg tror, at vi begynder at kigge mod Memorial Day (25. maj, red.) eller begyndelsen af juni, siger han til journalister, da han bliver spurgt om en dato for nedlæggelsen af gruppen.

Taskforcen har haft til opgave at håndtere det hurtigt spredende virus, der har kostet omkring 70.000 mennesker livet i USA.

Udmeldingen fra vicepræsidenten er det seneste tegn på, at præsident Donald Trumps administration ikke længere betragter coronaviruspandemien som sin daglige højeste prioritet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Taskforcen rapporterer dagligt til Trump og koordinerer mellem medicinske institutter, politisk personale og delstatsguvernører.

Taskforcen har desuden fået hjælp fra medicinske eksperter til at udforme nationale retningslinjer for social afstand.

Mike Pence siger, at disse bestræbelser snart vil kunne overgå til regulære regeringsorganer, som arbejder "på en mere traditionel måde".

Donald Trump siger, at imens han ønsker en "sikker" genåbning af samfundet, så er vanskelighederne forårsaget af den økonomiske nedlukning den største trussel.

- Vi kan ikke holde vores land lukket i de næste fem år, sagde præsidenten under et besøg på en ansigtsmaskefabrik i Arizona tirsdag.

Kritikere mener, at sundhedssituationen fortsat er langtfra sikker, og at Trump har for travlt i et forsøg på at genstarte økonomien i tide til præsidentvalget i november.

Talskvinde i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany understreger, at Trump fortsat vil blive briefet af medicinske eksperter, selv om der ikke længere er nogen formel taskforce.

/ritzau/AFP