Mike Pences presserådgiver er testet positiv for coronavirus

Katie Millers coronatest var fredag positiv. Hun er en af vicepræsident Mike Pences nærmeste medarbejdere.

Den amerikanske vicepræsident Mike Pences presserådgiver og hustru til en af præsident Donald Trump seniorrådgivere er testet positiv for coronavirus.

Det har skabt bekymring for, om virusset kan have spredt sig i Det Hvide Hus' indercirkel.

Katie Miller er gift med immigrationsrådgiver i Det Hvide Hus og taleskribent Stephen Miller.

Præsident Donald Trump fik kendskab til Katie Millers diagnose under et møde med republikanske lovgivere fredag - dagen efter at Trumps coronavirustest var kommet tilbage negativ.

- Katie er blevet testet over lang tid, og så kom testen pludselig tilbage positiv i dag, siger Trump.

I samme ombæring understreger præsidenten, at han ikke har været i kontakt med hende, men at Katie Miller har tilbragt tid sammen med vicepræsident Mike Pence.

- Jeg kan forstå, at Mike er blevet testet, og at hans test kom tilbage negativ, siger Donald Trump.

Katie Miller er den anden person i Det Hvide Hus, som har testet positiv for coronavirus i denne uge.

Det har skabt frygt for smitte hos præsidenten og vicepræsidenten, der leder den amerikanske kamp mod pandemien, og som begge har været på rejser og holdt stribevis af møder den seneste tid.

Presserådgiver i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany fortæller, at administrationen beskytter både Trump og Pence, og hun peger på nye foranstaltninger, herunder kontaktsporing.

- Vi har taget hver eneste forholdsregel for at beskytte præsidenten, siger hun til journalister fredag.

Det Hvide Hus har desuden indført daglige - modsat tidligere ugentlige - coronavirustest af både Donald Trump og Mike Pence.

Begge har hidtil testet negativ.

Tidligt lørdag morgen dansk tid er næsten 1,3 millioner mennesker i USA bekræftet smittet med coronavirus, mens dødstallet relateret til virusset er på 77.179.

