Mike Pences stabschef er blevet testet positiv for covid-19

Vicepræsidentens talsmand oplyser, at både Mike Pence og hans hustru er blevet testet negative for virusset.

Vicepræsident Mike Pences stabschef, Marc Short, er lørdag lokal tid blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser den amerikanske vicepræsidents talsmand Devin O'Malley i en meddelelse.

Dermed er Marc Short den seneste i en efterhånden lang række af personer med tilknytning til præsident Donald Trump, der er blevet testet positiv for coronavirus, siden præsidenten i starten af oktober annoncerede, at han selv var blevet smittet.

Short er nu gået i karantæne, hvor han hjælper med kontaktsporingen. Det siger talsmand Devin O'Malley.

Han oplyser samtidig, at både vicepræsident Mike Pence og Pences hustru siden er blevet testet negative, og at de begge er sunde og raske.

Mike Pence har på det seneste haft travlt med at føre valgkamp for Donald Trump frem mod præsidentvalget 3. november. Ifølge O'Malley kommer nyheden ikke til at få konsekvenser for vicepræsidentens planer.

Han vil holde fast i sit nuværende program, mens han forbliver i tæt kontakt med lægerne i Det Hvide Hus, oplyser Devin O'Malley.

/ritzau/AFP