Mikrofoner kan slukkes under næste præsidentdebat i USA

Når Donald Trump og Joe Biden mødes til deres sidste debat torsdag lokal tid, vil der være færre afbrydelser.

Debatkommissionen i USA har indført nye regler, der betyder, at mikrofonerne på Donald Trump og Joe Biden kan blive skruet ned under deres sidste debat inden præsidentvalget.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den nye regel giver kandidaterne to minutters uafbrudt taletid til hvert emne i debatten, der vil vare 90 minutter.

Den republikanske præsident Donald Trump og hans demokratiske modstander Joe Biden mødes til deres sidste debat natten til fredag klokken tre dansk tid. Debatten afholdes i Nashville, Tennessee.

Meldingen fra den upartiske kommission for præsidentdebatter kommer tre uger efter en kaotisk indledende debat mellem de to kandidater, der var fyldt med afbrydelser fra begge parter.

Kommissionen har været presset af Trumps kampagne for at undgå at ændre reglerne, mens Bidens stab har ønsket en mere ordnet debat.

I en erklæring siger kommissionen, at den "har vedtaget, at det er passende foranstaltninger, der har til formål at fremme overholdelsen af aftalte regler".

/ritzau/