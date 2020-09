Mild influenzasæson forhøjede svenske coronadødstal

Mange svagelige, som overlevede mild influenza, døde i stedet under coronapandemien, siger statsepidemiolog.

Sveriges høje coronadødstal kan delvist forklares med, at der var en mild influenzasæson i 2019, mener statsepidemiolog Anders Tegnell.

Han siger, at den milde sæson medførte, at mange syge og svagelige, som sædvanligvis dør under en influenzaepidemi, overlevede. De døde i stedet under coronapandemien. Det siger Tegnell til Dagens Nyheter.

- Det, som man nu har set, er, at de lande, som har haft en ret så lav dødelighed af influenza i de seneste to eller tre år som for eksempel Sverige - har en vældig høj overdødelighed af Covid-19. Det siger den svenske statsepidemiolog.

- Mens de lande, som havde høj influenzadødelighed de to seneste vintre som for eksempel Norge, har haft en ganske lav covid-dødelighed. Man har set samme tendens i flere andre lande. Dette er måske ikke hele forklaringen, men en del af den, mener Tegnell.

87.575 er indtil nu testet positiv for coronavirus i Sverige, hvor der er registreret 5.860 coronarelaterede dødsfald.

Sverige har dermed 58 dødsfald per 100.000 indbyggere, hvilket er næsten lige så mange som USA. Norge har til sammenligning 5, Finland 7 og Danmark 11 dødsfald per 100.000 indbyggere. Gennemsnittet på globalt plan er 12.

Mens andre lande er hårdt ramt af nye coronatilfælde, går det den rigtige vej i Sverige. De seneste 14 dage er der kun registreret 22,2 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i Sverige mod 48,5 i Danmark og 28,4 i Norge.

Det fremgik af en opgørelse onsdag fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol, ECDC.

Især i sydeuropæiske lande som Spanien, Frankrig, Tjekkiet og Malta er smittetallene høje med flere end 100 tilfælde per 100.000 indbyggere.

22 ud af Europas 31 lande har i perioden haft højere smittetal end Sverige, fremgår det af opgørelsen.

Tegnell mener, at Sveriges omstridte coronastrategi nu bærer frugt.

/ritzau/TT