Milei lover ny æra for kriseramte Argentina ved sin indsættelse

Højreorienterede Javier Milei, der har lovet markante økonomiske tiltag, er søndag blevet taget i ed som Argentinas præsident.

Ved indsættelsen siger den 53-årige økonom, der hyppigt har været i tv som ekspert og meningsdanner, at en "ny æra begynder".

Netop radikale forandringer har været et løfte fra Milei, som bliver kaldt El Loco - Den Skøre.

Argentina kæmper med den værste økonomiske krise i årtier og en inflation, der hastigt har sat kursen mod 200 procent.

Ved indsættelsen hævder Milei, at ingen regering har overtaget landet i en værre tilstand end nu.

- Vi har brug for en finanspolitisk tilpasning, der rammer staten og ikke den private sektor, siger han.

- Der er ikke nogen penge.

Milei har tidligere meddelt, at han vil give økonomien en slags chokbehandling.

Han har talt om at "sprænge centralbanken i luften" og at skifte den argentinske peso ud med den amerikanske dollar. Det gav i november nok støtte hos argentinerne til at skaffe en valgsejr.

Udgifterne skal bringes ned ifølge Milei, hvilket investorer har taget godt imod.

Men risikoen er, at flere mennesker får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, på et tidspunkt hvor to femtedele af argentinerne lever i fattigdom.

Milei, som tager over fra den upopulære centrum-venstrepræsident Alberto Fernández, har dog dæmpet tonen en del de seneste uger. De mest radikale forslag - blandt andet at indføre dollaren - er trådt i baggrunden.

Imens har han måttet allieret sig med hovedgruppen af konservative.

Kaldenavnet El Loco fik Milei i gymnasiet på grund af sine vredesudbrud.

/ritzau/Reuters