Militær beordrer sydkoreansk ø nær Nordkorea evakueret

Sydkoreas militær beordrer øen Yeonpyeong nær den nordkoreanske grænse evakueret.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap tidligt fredag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Evakueringen kommer, efter at et medie skrev, at det sydkoreanske militær har i sinde at genoptage militære øvelser på øen.

Fra Yonhap lyder det, at evakueringen er sket, fordi Sydkorea ville svare igen på en nordkoreansk "provokation".

- Vi bekendtgjorde evakueringen efter at have fået et opkald fra en militærenhed, som meddelte, at den ville gennemføre et maritimt angreb på øen Yeonpyeong, fordi den har en situation med en nordkoreansk provokation, siger en embedsmand til Yonhap.

/ritzau/